フジテレビで30日、『FNS新ドラマ大集合！国民が熱狂した伝説ドラマ名場面81連発！国民的ヒットの祭典』（後7：00）が放送され、1994年から始まった人気ドラマシリーズ『古畑任三郎』の知られざる秘話が明かされた。【場面カット】みんな若い＆“今泉くん”がフサフサ…鈴木保奈美が出演した「ニューヨークでの出来事」同作は、己の冷静な判断・推理・巧みな話術で巧妙なトリックを解き明かす刑事・古畑任三郎（田村正和さん）