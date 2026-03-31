プロ野球・日本ハムは30日に球団公式Instagramを更新。郡司裕也選手がソフトバンク・柳町達選手プロデュースグルメを食べ、ユーモアあふれる感想を語っています。慶応大時代のチームメイトでありプライベートでは親交の深い日本ハム・郡司選手とソフトバンク・柳町選手。今季は両者による球団の垣根を越えた『プロデュースグルメ対決企画』が行われており、それぞれの考案したメニューの販売数を競っています。この日の投稿では、