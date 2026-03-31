3月31日放送のテレビ朝日系バラエティー『プラチナファミリー華麗なる一家をのぞき見』（後7：00）では、“名探偵・明智小五郎”シリーズでおなじみ、名作『怪人二十面相』や『少年探偵団』を生み出し日本のミステリー界の礎を築いた天才作家・江戸川乱歩を祖父に持つ家族の素顔に迫る。【写真】江戸川乱歩の部屋など…貴重ショットが満載東京・池袋で鉄道模型雑誌の出版社を営む、平井憲太郎さんが登場。番組が案内されたの