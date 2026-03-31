◇プロ野球セ・リーグ 中日ー巨人(31日、バンテリンドーム)開幕から戦いの場を移し、2カード目がスタート。中日の予告先発は金丸夢斗投手、巨人の予告先発はウィットリー投手と発表されています。敵地・広島戦で3連敗を喫した中日。3戦目では郄橋宏斗投手が8回1失点(自責点0)の力投を見せるも、打線の奮起ならず、対する広島・栗林良吏投手に初完封勝利を献上しました。28日にもわずか1得点と苦しむ中、次の戦いの場は本拠地