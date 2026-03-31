高橋一生が主演する4月14日スタートのドラマ『リボーン 〜最後のヒーロー〜』（テレビ朝日系／毎週火曜21時）より、メインビジュアルが解禁。また、初回放送日の4月14日に放送に先駆けて同日に「先どり！第1話お披露目会＆トークイベント」を開催することが決定。本日より参加者応募がスタートする。【写真】高橋一生が“転生”!?ドラマ『リボーン』ビジュアル本作は、富と名声を手に入れた上層社会に生きる男・根尾光誠（高