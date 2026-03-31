元HKT48でタレント、女優の兒玉遥が30日、自身のInstagramを更新し、サウナを満喫した様子を写真で公開した。【写真】スタイル抜群！兒玉遥が水着姿でサウナ満喫兒玉は、「静岡県梅ヶ島にあるサウナヴィラへ行ってきました！！」と、静岡県にある温泉地・梅ヶ島を訪れたことを報告。「サウナはもちろん水風呂が気持ち良いです！！」「そして朝は、『ホー、ホケキョッ』と鳥の鳴き声が目覚ましとなって起こしてくれました」「