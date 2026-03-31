高石あかりが主演した連続テレビ小説『ばけばけ』スピンオフの第1話「オサワ、スイーッチョン。」（前編）が30日に放送され、吉沢亮演じる錦織が登場。サワ（円井わん）に対してあることをつぶやくと、ネット上には「ヘブンさんのこと？」「胸がキュッとなる」「切ないよ」といった声が相次いだ。【写真】錦織（吉沢亮）に相談するサワ（円井わん）『ばけばけ』スピンオフは、本編では描かれなかったトキ（高石）とヘブン（ト