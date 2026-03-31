きょう３１日にリニューアルオープンする東京都墨田区の江戸東京博物館で３０日、記念セレモニー＆点灯式が行われ、リニューアル応援サポーターを務める俳優・風間俊介（４２）と、小池百合子都知事（７３）が出席した。博物館３階の広場で行われた、大型映像投影の点灯式。江戸らしい人力車での粋な登場をした風間と小池氏は、笑顔を見せながらカウントダウンとともに点灯のボタンを押した。一気に頭上に流れる動く浮世絵の大