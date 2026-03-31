とても小さいときから気が合った子どもたち。親同士が冗談で言い合ったことが、まさか現実になるとは──知人から聞いたお話を紹介します。 1歳の頃から 私は50代の主婦です。このお話は、息子が1歳の頃までさかのぼります。 当時保育園に通い始めたばかりの息子は、激しい行き渋りをしていました。泣く息子を無理やり引きはがして、保育園に置いてくる日々。それは息子だけでなく私自身にも、とても辛いものでした。 た