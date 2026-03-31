◆第３５回チャーチルダウンズＣ・Ｇ３（４月４日、阪神競馬場・芝１６００メートル）第３５回チャーチルダウンズＣ・Ｇ３（４月４日、阪神）でサンダーストラックがインから抜け出したシンザン記念に続く重賞連勝を狙う。太田助手は「ジョッキー（ハマーハンセン）もそつなく乗ってくれました。ブリンカーも効いていました。現状、ワンターンのマイルが合っていますね」と振り返った。１週前追い切りは美浦・Ｗコースで長め７