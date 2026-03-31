マクドナルド全国ミニバス28日に開幕したバスケットボールの第57回マクドナルド全国ミニバスケットボール大会は、京王アリーナで連日熱戦が繰り広げられている。今大会最高身長の女子東京都代表・輝汐の田中杏奈（6年）が注目を集めている。小学生世代への競技普及と育成を目的とした大会。各チームが2日間で3試合（一部は4試合）を行う交流戦で、原則として、大会エントリーした選手は大会期間中に全員に出場機会を与えられる