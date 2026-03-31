元ＨＫＴ４８でタレントの村重杏奈が３１日までに自身のインスタグラムを更新。最新ショットを披露した。「新潟でＴＧＣやるぞい！という事で新潟出張」とつづり、イベントでのオフショットをアップ。肩大きくが出るデザインの黒のアメリカンスリーブを着た姿を披露。「モデル代表として来てるのに新潟テレビでゴチゴチのバラエティ収録をしてのどぐろが美味しいと小耳に挟んで１時間で爆食い！のどぐろバカ高い！！！！でもバ