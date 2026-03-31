森保監督は前日会見で決意を示した日本代表（FIFAランク18位）は現地時間3月31日、ウェンブリー・スタジアムでイングランド代表（同4位）と国際親善試合で対戦する。前日会見に出席した森保一監督は「イングランドはW杯優勝の本命だと思う。我々はダークホースで優勝を狙う力をつけてきていると思います。W杯優勝基準、トップ基準で何ができるのか、厳しい戦いを通して力を見ていきたい」と決意を示した。そのイングランドを相