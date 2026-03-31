3月24日、衝撃的な事件があった。中国大使館（東京都港区）に刃物を持ち込んだ男が侵入したのだ。しかもその男の正体は――。【画像】日本側の「遺憾」表明では不十分だと批判した中国の習近平国家主席『中国大使館に陸自隊員侵入』（産経新聞3月25日）現役の幹部自衛官（23歳）だった。「中国大使に面会して意見を伝えるためだった」と容疑を認めている。Ⓒaflo/akiyoko74/イメージマート日本側の「遺憾」表明では不十分