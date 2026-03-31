日本には約1700万人、実に「7人に1人」とも言われる“境界知能（IQ70以上85未満）”の人たちが存在する。しかしこの層は、知的障害の基準には当てはまらないため支援の対象から外れやすく、その困難さは長く見過ごされてきた。【写真】この記事の写真を見る（2枚）境界知能であることは、実生活でどんな困難につながるのか？ここでは24歳青年のケースを紹介する。小児科医の古荘純一氏の新刊『境界知能の人たち』（講談社）