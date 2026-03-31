〈いじめを止めようとしても「ADHDだから」で片付けられた⋯IQ76の小5男子が直面した『学校のあんまりな対応』〉から続く日本には約1700万人、実に「7人に1人」とも言われる“境界知能（IQ70以上85未満）”の人たちが存在する。しかしこの層は、知的障害の基準には当てはまらないため支援の対象から外れやすく、その困難さは長く見過ごされてきた。【写真】この記事の写真を見る（2枚）境界知能であることは、実生活でど