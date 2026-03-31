小学館「マンガワン」に連載を持っていた漫画家の男（50代）が、講師をしていた高校の元生徒の女性（以下「原告女性」）に対し苛烈な性加害に及んでいた、と認定した裁判が注目を集めている。男の筆名は山本章一。マンガ『堕天作戦』（小学館）の作者として知られる。北海道芸術高校札幌サテライトキャンパス（以下「北芸」）では、本名で講師をしていた。【画像】小学館の対応に批判が集中した実は、山本からの被害を訴えてい