きょうは広い範囲で雨となって、雨や風の強まる所がありそうです。西日本の太平洋側や東海を中心に、激しい雨の降る所もあるでしょう。土砂災害や低い土地の浸水などに警戒が必要です。【雨風強く荒れた天気太平洋側で激しい雨も】九州から東北にかけて広い範囲で雨となるでしょう。低気圧や前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、太平洋側を中心に活発な雨雲のかかりやすくなりそうです。午前中は西日本の太平洋側や東