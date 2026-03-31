さあ本領発揮じゃ！広島・中村奨成外野手（２６）が３０日、復調への意欲を示した。中日との開幕３連戦は計１１打数無安打。チームが好スタートを切る中、悔しい結果に終わった。３１日から神宮で対戦するヤクルトには昨季、セ・リーグのチーム別で最高の打率・３４８をマーク。“お得意さま”から今季初安打を放ち、チームをさらなる大型連勝へと導いていく。４年ぶりの開幕３連勝と最高のスタートを切った新井カープ。快進撃