枕元の呼び出しチャイムが鳴る。母が呼んでいる。佑（たすく）は目をこすりながら階下へ降りる。母をベッドから抱き起こす。ひとりで動けない母をトイレへ連れていく。日に日に身体の自由が奪われていく難病。〈さんきゅー〉母の小さな声。深いため息と欠伸が出た――。【写真】この記事の写真を見る（2枚）「僕が一番心に残っている言葉は、このお母さんの『さんきゅー』なんです」映画『90メートル』で母美咲（菅野美穂）を