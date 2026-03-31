現代のランナーにとって、走るうえで欠かせないアイテムがスマートウォッチ。市民ランナーにとって走るうえでの指針となるのは、これまではタイムだけでした。しかし、スマートウォッチの登場により走りの見える化が実現。ペースから走行時の体の状態まで、自分の走りをデータにし分析までできるようになっています。 ▲「HUAWEI WATCH GT Runner 2」そんなランニングスマートウォッチとして人気だった2021年発売の「HUAWEI WATCH