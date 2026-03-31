今年9月から始まるアジア・アジアパラ競技大会の開催経費の内訳が初めて公表されました。3月30日に開かれた組織委員会の理事会では、大会経費となるおよそ2980億円の費用などが承認されました。その後、経費の内訳が初めて公表され、宿泊費については当初の試算で見込まれていなかったクルーズ船の調達やコンテナハウスの建設費などの影響で520億円となることが分かりました。組織委員会によりますと、経費が膨らん