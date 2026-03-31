自分の会社の役員報酬をニュースで見て、「もらいすぎじゃない？」と怒りを抱いたことはないだろうか。伊藤忠商事の岡藤正広会長の18億円の報酬をはじめ、日本では高額な経営者報酬をめぐる批判が少なくない。ANAや伊藤忠の開示資料を手がかりに、経営者報酬がどのような基準で決まり、本当に「高すぎる」のかを検証する。※本稿は、関西学院大学商学部教授の〓村純平『評価と報酬の経営学 アイツの査定は高すぎる？』（光文社）の