現地時間３月30日、イングランド戦に臨む日本代表の前日会見がウェンブリー・スタジアムで行なわれた。森保一監督はまず「非常に楽しみです。サッカーの聖地ウェンブリーでイングランド代表と戦えるので。試合はハードな展開になると思いますが、チームの積み上げができるよう全力を尽くしたいです」とコメント。また、「日本のワールドカップ宣言は母国（日本）でどう捉えているか」というイングランド・メディアの質問に対し