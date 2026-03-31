数多の名手を打ち破ってきた井上。その拳は18歳の青年に大きな刺激を植え付けていた(C)Getty Images大橋会長も認める特大のポテンシャルプロの世界に飛び込む18歳のティーンエージャーの目に、“怪物の拳”はとてつもないインパクトを植え付けた。3月30日に「高校3冠」の肩書をひっさげ、大橋ジムからプロ転向を決めた片岡叶夢は、今春にかつてないほどの特別な経験をしていた。それは同ジムの看板選手であり、自身が「憧れ」