「この不義理は一生背負っていかなければならないと思っています」もう2度と会えないあの人に、届けたいこの気持ち大阪府在住の50代男性・奈良のなんちゃんさんがそう語るのは、40年ほど前の思い出だ。＜奈良のなんちゃんさんからのおたより＞あれからもう38年も経ってしまいました。あの時、お世話になった方に恩返しができていないことを悔やんでいます。21歳だった私は友達と一緒にバイク2台で北海道を1周しました。キャンプ場