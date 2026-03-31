【ロサンゼルス共同】2028年ロサンゼルス五輪・パラリンピック組織委員会は30日、五輪チケットの一般販売を4月9日に開始すると発表した。競技会場周辺の住民向けには同2日から先行販売する。今回が第1弾で、3月中旬までに事前登録を済ませ、抽選で選ばれた人が対象。外れた人は、今年後半に予定する第2弾の販売に自動的に登録される。全競技を通じて12枚まで購入可能で、サッカーは別枠でさらに最大12枚を購入できる。開閉会式