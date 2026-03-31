2023年育成ドラフト2位で入団した清水麻成。その歩みは、いきなりの試練から始まった。ルーキーイヤーの6月、右肘のトミー・ジョン手術を敢行。投げたくても投げられない日々――。その時間をいかに自分と向き合い、野球に打ち込めるかがプロでの成否を分ける。清水は、その暗闇の中に光を見出した。コツコツと己を磨き上げた愚直な努力が、3年目の今シーズン、確かに息吹き始めている。◆ 目を見張る進化「そうですね。別人