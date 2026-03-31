サッカー日本代表ＭＦ鎌田大地（２９＝クリスタルパレス）が、国際親善試合イングランド戦（３１日＝日本時間４月１日、英ロンドン）へ向けたポイントを挙げた。試合会場となるウェンブリースタジアムで行った３０日の練習後、取材に応じた鎌田は「クラブと違って代表活動でこういう素晴らしいスタジアムで、いい相手と戦えるのは自分にとっても良い経験になる。しっかり勝ちにこだわっていきたい」と意気込んだ。所属クラブ