サッカー日本代表ＭＦ伊東純也（３３）が、格上との対戦を歓迎した。伊東は２８日のスコットランド戦（英グラスゴー）で決勝ゴール。３１日（日本時間４月１日）のイングランド戦（英ロンドン）も活躍を期待される。３０日の取材対応で「個々の力が強いチーム。難しい試合になると思う」と国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）ランキング４位の相手を警戒した。そんな相手に対する攻略イメージについて「相手がマンツーマンでハイプ