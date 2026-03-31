昨年２月に乃木坂４６を卒業した与田祐希が２９日の放送で最終回を迎えたＴＢＳ系日曜劇場「リブート」（日曜・午後９時）で共演した俳優・鈴木亮平との２ショットを披露した。３０日に自身のインスタグラムを更新した与田。「リブート、全１０話放送終了しました改めてこんなにも素敵な作品に参加できた事嬉しく思います！ありがとうございました」とつづると、鈴木をはじめとした共演者との２ショットをアップした。こ