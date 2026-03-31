不適切な事務処理や公文書の持ち帰りなど2500件以上の不正を繰り返したとして、三重県志摩市の男性職員が3月30日、停職処分となりました。志摩市によりますと、総務部の20代の男性職員は、おととし6月から去年11月までの間、税金や年金に関する書類を失くしたり捨てたりしたほか、課税データを入力したように装うなど、1638件の事務処理を不適切に行いました。また、公文書879件を自宅に持ち帰って隠していました。