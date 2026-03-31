俳優・原菜乃華（２２）がこのほど、都内で行われたテレ東系主演ドラマ「るなしい」（４月２日スタート。木曜、深夜０・３０）の会見に俳優・窪塚愛流（２２）、本島純政（２１）、影山優佳（２４）、根岸季衣（７２）と出席した。連続ドラマ初主演となる原は、人生のターニングポイントについて聞かれ「この業界に入るきっかけがベビーカーに乗ってる時にスカウトされたこと。自分の意思と関係ない、自我に目覚める前だったの