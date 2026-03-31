【サンパウロ共同】キューバ共産党機関紙グランマによると、10万トンの原油を積んだロシアのタンカーが30日、キューバ領海内に到着した。キューバの反米姿勢転換を狙って禁輸措置を取ってきたトランプ大統領が29日、入港を認める方針を示していた。数週間分の需要を満たす量とみられており、深刻化している燃料不足の解消につながるかどうかが焦点となる。ロシア政府はキューバへの支援を継続する意向を示している。トランプ政