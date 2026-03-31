秋元康氏プロデュースのガールズグループ・ＲａｉｎＴｒｅｅの橋本真希（２７）が、東京芸術大学の学生９人とのアートプロジェクトとして、展覧会「雨の日の星空」を開催することが３０日、分かった。本格的な絵画経験がない中で芸大生とタッグを組み、１人の「作家」として油絵を制作。８月１８日から東京・南青山ＧａｌｌｅｒｙＢｌｕｅ３１４３で開かれる。異色の組み合わせによって生まれるアートを届ける。橋本は油