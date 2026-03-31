オフィス家具の開発や販売を手がける広友物産と広友サービス（ともに本社・東京）の両社が、企業版ふるさと納税を活用し、日田市に計500万円を寄付した。17日に創業者の梅木孝夫さん（94）と梅木健行社長（57）が市役所を訪れ、椋野美智子市長に目録を手渡した。梅木孝夫さんは日田市出身。社名の「広友」も江戸時代の儒学者、広瀬淡窓から一字を取り、淡窓の漢詩「桂林荘雑詠諸生に示す」の一節「同袍（どうほう）友あり自