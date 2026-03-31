今年の春闘は大手企業で高い賃上げ回答が相次ぐ。労使交渉がこれから本格化する中小企業も、賃上げの勢いを持続させたい。賃上げの相場に影響を与える自動車業界では、トヨタ自動車が6年連続で労働組合の要求に満額回答した。3月期決算で上場以来初の最終赤字に転じる見込みのホンダも満額で応じた。九州では、九州電力が平均5％程度の賃上げを示し、労組と妥結した。賃上げの水準は比較可能な2003年以降で最も高い。イオ