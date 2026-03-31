国指定重要文化財である長福寺本堂（大分県日田市豆田町）に防災施設が整備された。「防火用放水銃」などを設置し、自動的に消火が始まる性能を備える。完成法要が営まれ、門徒や事業関係者が見守る中、放水式が行われた。長福寺本堂は1669年に建立。江戸期には儒学者広瀬淡窓が初めて境内で塾を開き、淡窓の私塾「咸宜園」の前身とも言われる。現在の咸宜園跡などとともに、日本遺産「近世日本の教育遺産群−学ぶ心・礼節の本