熊本県荒尾市は4月1日から、市役所本庁の窓口の受付時間について、現行の午前8時半〜午後5時15分を午前9時〜午後4時に短縮する。6月末までを試行期間とし、検証を踏まえて7月1日から本格実施する。浅田敏彦市長は「生まれた時間を業務の改善や効率化の検討に活用し、窓口に来なくても手続きができる環境づくりなど、市民生活がより便利になるサービス提供を進めたい」と話している。市によると、コンビニエンスストアの端末機