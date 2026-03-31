熊本県玉名市は3月から、来庁者が申請書を書かずに各種証明書の交付を受けられる「書かない窓口」を本庁と3支所で始めた。市民課などの担当者が申請内容を聞き取って業務システムに打ち込むと、自動的に証明書が発行される仕組み。来庁者の負担軽減や業務効率化などが目的で、同様なシステム導入は県内では高森町と熊本市に次いで3例目。5月からは引っ越しなどに伴う届け出にも拡充する。対象となる証明書は住民票や印鑑登録証