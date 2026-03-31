長崎市は30日、許可なく市長印を押して文書を偽造したなどとして、中央総合事務所生活福祉1課の男性職員（25）を停職14日の懲戒処分とした。市によると、男性は昨年6月下旬〜7月下旬、国の統計の調査員を住民に依頼する際、上司の決裁を受けずに文書を作成。交付した調査員証には必要な市長印を無断で押した。「就任を断られたら業務に支障が出るかもしれないとの焦りがあった」と話しているという。