長崎県議会は30日の最終本会議で、2月の知事選を巡り、前知事の大石賢吾氏を支援した外間雅広議長に対する不信任決議案を、賛成多数で可決した。決議に法的拘束力はなく、議長は続投する考えを示した。知事選で平田研氏を支持した自民党県議らが、議長の行動は「議会の代表者として中立性に欠ける」などとして決議案を提出。採決では公明党県議3人と共産党の堀江ひとみ県議が退席し、議長らを除く38人のうち27人が賛成、大石氏