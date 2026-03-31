ドラマ「るなしい」（毎週木曜深夜24時30分）の記者会見に、主演の原菜乃華、共演の窪塚愛流、本島純政、影山優佳、根岸季衣が登壇した。【動画】宗教×純愛！「るなしい」原菜乃華スペシャルコメントるなの“カリスマ性”と“幼さ”を大事に恋愛を禁じられた“神の子”が初恋の人への復讐で信者ビジネスに陥れていく宗教純愛サスペンス。“神の子”として育てられた高校生・郷田るなを演じる原は、るなの“カリスマ性”と“幼さ”