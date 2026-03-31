去年（2025年）9月に、岡山県真庭市で、あおり運転を行った疑いで、軽乗用車のドライバーが書類送検されています。あおり運転は数キロにわたって行われ、その様子が、被害にあったトラックのドライブレコーダーに記録されていました。 【画像をみる】軽乗用車による「あおり行為」の一部始終 「危険な運転を繰り返す軽乗用車」ドライバーはドアを開け威嚇 真庭市を走るトラック。突然、前方に軽乗用車