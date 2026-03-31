陸上自衛隊大村駐屯地は30日、3件の懲戒処分を発表した。このうち第16普通科連隊陸士長（22）は2024年2〜5月、自分名義の口座情報や携帯電話のSIMカードなどを譲渡し、他人が使える状態にしたとして停職47日の処分とした。別の同隊陸士長（22）は22年6月、2回にわたって同僚隊員（当時10代）に殴るなどの暴行を加え全治10日のけがを負わせたとして、停職31日の処分とした。