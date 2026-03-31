長崎市の3病院が導入する追加徴収の取り組みは、患者側の救急車の呼び控えを招く恐れがある。「緊急性」の判断事例を分かりやすく示すとともに、制度の趣旨を理解してもらうための市民への周知徹底が今後の課題になる。3病院と行政が示したガイドラインによると、緊急性の判断は医師が行うと明記。松阪市は市民向けに、「入院に至らなかった軽症」の場合に徴収すると説明しているが、茨城県は入院の有無ではなく、救急車要請時