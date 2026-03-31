NTT西日本とNTT東日本が提供する電話番号案内サービス「104番」が31日で136年の歴史に幕を閉じる。インターネットやスマートフォンの普及で誰でも簡単に電話番号を検索できるようになり、近年は利用数が激減。九州内のコールセンターで長年、応対してきたオペレーターは時代の変化に寂しさを覚えながらも「最後まで人と人をつなげたい」と話す。