長崎県対馬市で春の訪れを告げるゲンカイツツジが見頃を迎えている。ツツジ科の落葉低木で日当たりの良い山の斜面や岩場に生える。市中部の波静かな浅茅（あそう）湾沿いなどでは、自生のゲンカイツツジが見られる。同市美津島町の海辺ではピンクのかれんな花が咲き、住民らの目を楽しませている。（平江望）