佐賀県有田町の県立九州陶磁文化館で、有田焼の収集家、柴田明彦・祐子夫妻からの寄贈品を紹介する常設展「柴田夫妻コレクション」の展示替えが行われた。会場に並ぶ約千点のうちの約800点が新しくなり、江戸時代の有田産陶磁器の文様や技法の変遷を網羅的に紹介している。入場無料。コレクションは、日本陶磁器の黎明（れいめい）期から幕末・明治初期までの有田焼を中心にした1万311点で構成され、1990年から2003年までに19