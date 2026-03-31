長崎大病院など長崎市内の3病院は30日、同市役所で会見を開き、救急搬送時に緊急性がないと医師が判断した場合に患者から7700円の追加費用を徴収すると発表した。高度医療を提供する機関が、緊急性が高い重症患者を迅速に受け入れる体制の維持を目的としている。7月からの実施に向けて、徴収する事例の目安となるガイドラインの作成や、市民に向けた周知活動に市や県と連携して取り組む。追加費用を徴収する病院は他に、長崎み